Santorso, primo intervento in Veneto con impianto combinato di iride e cristallino artificiali

Importante traguardo medico all’ospedale di Santorso, dove per la prima volta in Veneto è stato eseguito con successo un intervento chirurgico per l’impianto combinato di iride artificiale e cristallino artificiale.

L’operazione è stata effettuata dall’équipe guidata dal dottor Antonio Toso, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’ospedale Alto Vicentino, su un paziente residente nel territorio dell’ULSS 7 Pedemontana.

Grave trauma all’occhio e vista compromessa

Il paziente aveva riportato quattro anni fa un grave trauma all’occhio sinistro, con la perdita del cristallino e un importante danno all’iride, che aveva provocato una forte compromissione della capacità visiva.

L’intervento ha permesso di ricostruire la funzionalità dell’occhio attraverso una tecnica altamente specialistica disponibile soltanto in pochi centri in Italia e in Europa.

La procedura richiede infatti un’elevata precisione chirurgica: i due impianti devono essere collegati tra loro tramite microsuture realizzate con fili sottilissimi, dello spessore di un capello. Successivamente vengono posizionati all’interno del bulbo oculare e fissati stabilmente mediante particolari ancore interne, il tutto attraverso un’incisione di appena 6,5 millimetri.

Intervento durato due ore

L’operazione, svolta in anestesia generale, è durata circa due ore.

«Di fatto siamo andati a ricostruire il bulbo oculare e a ripristinare la funzionalità della pupilla», ha spiegato il dottor Toso, ricordando come l’iride regoli il passaggio della luce attraverso la pupilla mentre il cristallino mette a fuoco le immagini sulla retina.

Il medico ha sottolineato che senza cristallino e iride la vista risultava gravemente compromessa e che grazie all’intervento il paziente potrà ottenere un significativo recupero visivo. Importante anche il risultato estetico e psicologico, dato che l’occhio ha riacquistato un aspetto del tutto normale.

“Conferma dell’eccellenza dell’Oculistica di Santorso”

Sull’intervento è intervenuto anche il direttore generale dell’ULSS 7 Pedemontana, Giovanni Carretta, che ha evidenziato il valore clinico e tecnologico dell’operazione.

«Questo intervento rappresenta una conferma della qualità dell’Oculistica dell’ospedale di Santorso e dell’offerta sanitaria dell’Ulss 7 più in generale», ha dichiarato, congratulandosi con il dottor Toso e con tutta l’équipe per il risultato raggiunto.