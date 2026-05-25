Vannacci attacca Marina Berlusconi: “Non fa politica, perché dovrei risponderle?”

Nuovo affondo politico di Roberto Vannacci durante un intervento a Verona. Il generale ed europarlamentare ha replicato ai giornalisti che gli chiedevano conto dei presunti “veti” espressi da Marina Berlusconi nei suoi confronti.

“Chi è Marina Berlusconi? Perché non mi risulta sia capo di un partito politico”, ha dichiarato Vannacci davanti ai cronisti.

L’esponente politico ha poi rincarato la dose aggiungendo: “Oppure stiamo dicendo che Forza Italia è un partito eterodiretto dal potere dei soldi e dell’editoria?”.

Vannacci ha quindi concluso ribadendo la propria posizione: “Non mi risulta che Marina Berlusconi faccia politica. Quindi perché dovrei rispondere a qualcuno che non fa politica?”.