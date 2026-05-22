Valbruna, Possamai: “Dalla Provincia di Bolzano un primo passo importante per lavoro e futuro dell’azienda”

Il Comune di Vicenza accoglie con soddisfazione la decisione della Giunta provinciale di Bolzano di concedere ad Acciaierie Valbruna l’area su cui sorge il sito produttivo altoatesino. Un passaggio considerato significativo per la continuità industriale del gruppo e per la tutela dei circa 1.200 lavoratori vicentini.

La misura rappresenta un primo passo in una vicenda complessa che, come sottolinea l’amministrazione comunale, richiederà ancora attenzione e impegno da parte di tutte le istituzioni coinvolte.

«È una decisione importante e di buon senso, che abbiamo sostenuto fin dall’inizio perché sapevamo bene quanto questa vicenda non riguardasse solo Bolzano, ma anche Vicenza e centinaia di famiglie del nostro territorio – commenta il sindaco Giacomo Possamai –. Oggi viene fatto un passo avanti concreto, che dà una prospettiva e mette un punto fermo importante, ma sappiamo che il lavoro da fare non è finito e che servirà continuare a seguire con attenzione tutti i passaggi successivi».

Il lavoro istituzionale del Comune di Vicenza

Negli ultimi mesi Palazzo Trissino ha seguito da vicino l’evoluzione della vicenda, attivandosi sul piano istituzionale per sostenere ogni soluzione utile alla salvaguardia della produzione e dell’occupazione.

Nel novembre scorso il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione bipartisan a sostegno delle Acciaierie Valbruna e dei lavoratori, impegnando l’amministrazione a promuovere ogni iniziativa utile alla tutela del sito produttivo vicentino.

Il Comune ha inoltre chiesto e ottenuto la partecipazione al tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme a Regione del Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, azienda e organizzazioni sindacali, portando la posizione della città e ribadendo la rilevanza strategica del gruppo per il territorio.

«Non siamo rimasti a guardare – aggiunge Possamai –. Abbiamo voluto esserci nei passaggi decisivi, portando la preoccupazione ma anche la determinazione di Vicenza a difendere il lavoro e la continuità produttiva. Questo risultato va nella direzione che auspicavamo, ma è un passaggio, non il punto di arrivo».

Il ringraziamento alla proprietà e alle istituzioni

Il sindaco ha espresso apprezzamento anche per la famiglia Amenduni, proprietaria del gruppo, per l’impegno nel garantire continuità e investimenti sull’azienda in una fase delicata.

«Va riconosciuto il lavoro fatto dalla proprietà, che ha tenuto ferma la volontà di dare continuità all’azienda e di investire sul suo futuro. Così come è giusto ringraziare tutte le istituzioni coinvolte, dal Ministero alla Regione, e le organizzazioni sindacali, che in questi mesi hanno seguito questa vicenda con attenzione e determinazione, contribuendo a tenere alta l’attenzione sulla tutela del lavoro e della produzione».

“Vicenza ha dimostrato di fare squadra”

Possamai conclude richiamando il ruolo unitario della città nella gestione della vicenda industriale.

«Su temi come il lavoro e l’industria Vicenza ha dimostrato di saper parlare con una voce sola. Oggi c’è un passo avanti importante, ma continueremo a seguire questa vicenda fino in fondo, con l’obiettivo di dare certezze ai lavoratori e al futuro dell’azienda».