Veneto – Scontro tra due auto, una persona estratta dalle lamiere

Incidente stradale nella mattinata di oggi a Villorba, in provincia di Treviso. Intorno alle 10.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Centa a seguito dello scontro tra due autovetture.

Nel violento impatto sono rimaste ferite due persone. Una di loro è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo ed è stata liberata dalle lamiere dai vigili del fuoco arrivati dalla sede centrale di Treviso.

Una volta soccorsi, i due feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118, intervenuto sul posto con i mezzi di emergenza. Restano da chiarire le cause dell’incidente.