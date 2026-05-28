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28 Maggio 2026 - 11.01

Veneto – Scontro tra due auto, una persona estratta dalle lamiere

P.U.
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Incidente stradale nella mattinata di oggi a Villorba, in provincia di Treviso. Intorno alle 10.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Centa a seguito dello scontro tra due autovetture.

Nel violento impatto sono rimaste ferite due persone. Una di loro è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo ed è stata liberata dalle lamiere dai vigili del fuoco arrivati dalla sede centrale di Treviso.

Una volta soccorsi, i due feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118, intervenuto sul posto con i mezzi di emergenza. Restano da chiarire le cause dell’incidente.

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