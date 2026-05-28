Veneto – Incendio sul tetto di un capannone: vigili del fuoco in azione

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Rovigo, dove un incendio è divampato attorno alle 17 sul tetto di un capannone di un’azienda informatica in viale Combattenti Alleati d’Europa.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dal comando di Rovigo e dal distaccamento di Castelmassa, impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo e nella messa in sicurezza dell’area interessata.

Durante l’intervento, un vigile del fuoco è stato colto da un malore ed è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del Suem 118, che lo ha stabilizzato direttamente sul posto.

Presenti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti e nella gestione della viabilità nella zona dell’incendio.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso.