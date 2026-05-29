Pedopornografia, ai domiciliari mister di una squadra giovanile

Un allenatore di calcio dilettantistico veneziano di 66 anni è finito agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della polizia postale per detenzione e scambio di materiale pedopornografico. La vicenda ha scosso profondamente l’ambiente sportivo lagunare, con la società coinvolta e la Figc che si sono immediatamente attivate per tutelare atleti e famiglie.

L’uomo, considerato fino a oggi un insospettabile, allenava una squadra giovanile di una società del centro storico di Venezia. Dopo il blitz degli investigatori, il club si è dichiarato parte lesa e ha affidato la gestione della vicenda ai propri legali. Nei giorni scorsi è stato organizzato un incontro straordinario al campo sportivo con genitori e ragazzi della squadra, alla presenza di uno psicologo messo a disposizione dalla Federazione Italiana Gioco Calcio.

Secondo quanto emerso, nessun atleta avrebbe segnalato comportamenti espliciti o avances inappropriate da parte dell’allenatore. Tuttavia alcuni genitori hanno riferito episodi che, riletti alla luce dell’inchiesta, avrebbero suscitato perplessità, come l’abitudine del tecnico di entrare improvvisamente negli spogliatoi senza bussare.

Il clima attorno alla società resta molto teso. Alcune famiglie avrebbero già deciso di interrompere l’attività sportiva estiva e di non iscrivere i figli alla prossima stagione. La notizia si è rapidamente diffusa tra società sportive e famiglie veneziane, generando sconcerto e preoccupazione.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Comitato Veneto della Figc, Giuseppe Ruzza: «I dirigenti della società sono sorpresi, increduli e molto preoccupati. È una situazione estremamente delicata. La priorità è tutelare i minori e prendere immediatamente le distanze dalla persona coinvolta. Ora sarà la magistratura a fare il suo corso».

L’indagine della polizia postale prosegue per chiarire l’entità del materiale sequestrato e verificare eventuali ulteriori responsabilità.