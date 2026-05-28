Coppia di anziani rapinati in casa e malmenati da 4 banditi con la pistola

MOGLIANO VENETO, 28 MAGGIO – Una coppia di anziani è stata rapinata ieri sera poco dopo le 20 a Mogliano Veneto. I due anziani di 86 e 81 anni, che vivono in una casa in campagna, sono stati aggrediti da 4 banditi armati di pistola e con il passamontagna. Hanno rubato la collanina d’oro alla signora e dopo aver cercato soldi e oggetti di valore in tutta la casa, hanno rubato alla coppia i due cellulari. L’anziano è stato anche malmenato ed è stato poi accompagnato al pronto soccorso dalle forze dell’ordine intervenute. Le indagini sono in corso, anche con l’aiuto delle telecamere.