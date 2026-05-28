Stop agli abbonamenti rinnovabili per i camper nei parcheggi Cricoli e Stadio



VICENZA 28 MAGGIO – Non saranno più emessi gli abbonamenti per i camper nei parcheggi Cricoli e Stadio. Resteranno invece invariate le modalità e le tariffe del biglietto giornaliero. La decisione del Comune, che non renderà più disponibili gli abbonamenti rinnovabili per i camper istituiti nel 2004, ha lo scopo di ridare alle aree di sosta camper il loro giusto utilizzo. Gli abbonamenti già rilasciati saranno validi fino a scadenza, ma non potranno essere rinnovati.«Il tema della presenza dei nomadi all’interno del parcheggio Cricoli è un tema che dura da tanti anni – le parole del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai -. La polizia locale negli ultimi dieci anni ha fatto migliaia di interventi e di sanzioni, ma senza ottenere risultati soddisfacenti, perché la presenza dei nomadi è continuata. Ora abbiamo fatto una scelta netta, togliendo la possibilità di abbonarsi mensilmente all’interno del parcheggio Cricoli e anche del parcheggio stadio. Le aree camper comunali sono destinate esclusivamente a chi vuole sostare con i camper in città per motivi turistici. Non è infatti pensabile e accettabile che si trasformino in realtà in campi abusivi».«Le aree camper hanno uno scopo prettamente turistico-recettivo – spiega l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller -. Pertanto la presenza di abbonamenti rinnovabili che permettono una sosta stanziale a tempo indeterminato è incompatibile con le funzioni dell’area camper, tanto più quando essa si trova all’interno di un parcheggio scambiatore fondamentale per l’accessibilità alla città. Ci siamo confrontati anche con i regolamenti di altri Comuni e in nessuno di questi abbiamo trovato questa tipologia di tariffa. Valuteremo la possibilità di istituire altre forme di abbonamento, limitate ai giorni necessari per una visita turistica, ma non rinnovabili se non dopo un determinato periodo di tempo. L’obiettivo infatti è quello di offrire spazi adeguati ai camperisti per una sosta turistica temporanea, ma evitando che le aree diventino degli accampamenti permanenti».