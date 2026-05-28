“Insieme per i Giovani, insieme per lo Sport”: al via il nuovo progetto promosso dalla Polisportiva per lo sport vicentino



E’ stato presentato nella sala Stucchi del Comune di Vicenza il progetto “Insieme per i Giovani, insieme per lo Sport”, promosso dalla Polisportiva Palladio con il sostegno di Confindustria Vicenza e del Comune di Vicenza, nato per dare un supporto concreto alle società sportive del territorio impegnate ogni giorno nella pratica dello sport giovanile.All’incontro hanno preso parte il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, l’assessore allo Sport del Comune di Vicenza, Leone Zilio, la dottoressa Chiara Carli, delegata Confindustria Vicenza alle attività culturali, il presidente di ACI Sport Luigi Battistolli ed i rappresentanti della Polisportiva Palladio, oltre a dirigenti e giovani atleti delle società sportive vicentine aderenti alla Polisportiva.«Questa iniziativa rappresenta un’esperienza nuova per la città di Vicenza – le parole del sindaco Possamai -. Nello sport, come in altri settori, ciascuno tende a gestire il proprio spazio singolo. Una polisportiva che nasce, che mette in rete una parte delle società sportive della città, e che lo fa avendo un target molto specifico, che è quello del settore giovanile, per noi è sicuramente una grande notizia. Questo vuol dire avere un interlocutore che rappresenta una pluralità di attività sportive e che ha un rapporto strutturato con Confindustria, quindi con il mondo dell’impresa sul territorio, e che ci consente quindi di mettere a terra delle progettualità. Voglio ringraziare non soltanto i promotori, ma anche le società sportive che hanno deciso di mettersi in gioco e di aderire a questo progetto».«L’obiettivo di questa iniziativa è quello di superare la frammentarietà dello sport a Vicenza – spiega l’assessore allo sport Zilio -. Con questo progetto nasce infatti la possibilità di avere un rappresentante che faccia l’interesse dello sport della città, quindi non delle singole associazioni, ma di tante realtà diverse. Ringrazio la dottoressa Carli e Confindustria Vicenza, perché questo progetto nasce anche da un grande lavoro di sinergia».«Con questo progetto vogliamo rivolgere un messaggio alle aziende del territorio – dichiara la delegata di Confindustria Chiara Carli -: investire nello sport giovanile significa investire in una comunità più sana, più consapevole e più coesa. I centri sportivi sono luoghi in cui i ragazzi e le ragazze non solo praticano attività fisica, ma imparano il valore dell’impegno, del rispetto delle regole, dell’allenamento, della squadra e della responsabilità. Sono competenze preziose per la vita, prima ancora che per il futuro professionale. Per questo auspichiamo che quante più imprese possibile scelgano di sentirsi parte di questa iniziativa, quasi come mecenati contemporanei, sostenendo realtà che fanno crescere i giovani, aiutano le famiglie dei propri dipendenti e generano valore per tutta la società. Confindustria Vicenza si riconosce pienamente in questa visione: un’alleanza tra imprese, sport e istituzioni per accompagnare le nuove generazioni in un percorso di crescita sano e virtuoso».Il progetto ha come finalità principale quella di sostenere e valorizzare tutte le società sportive appartenenti alla Polisportiva che operano con i giovani, riconoscendo allo sport un ruolo educativo fondamentale. Confindustria Vicenza, in quanto associazione degli imprenditori del territorio, intende assumere un ruolo di soggetto responsabile nel supportare la crescita delle nuove generazioni, promuovendo principi e valori che possano garantire uno sviluppo virtuoso dei ragazzi, anche in un’ottica di futuro inserimento nel mondo del lavoro.I giovani impegnati nello sport si caratterizzano infatti per il rispetto delle regole, la capacità di sacrificio, la correttezza e lealtà, oltre che per l’attitudine al lavoro di squadra. Tutte qualità che rappresentano un valore aggiunto per le aziende che, in futuro, vorranno avvalersi della loro professionalità.Il progetto prevede il coinvolgimento delle aziende aderenti a Confindustria Vicenza, chiamate a sostenere una o più società sportive associate alla Polisportiva Palladio nella realizzazione di specifiche iniziative rivolte al settore giovanile. In questo modo si crea una rete virtuosa tra mondo dello sport, istituzioni e tessuto produttivo locale, con l’obiettivo di investire in modo concreto sui giovani del territorio.Per poter accedere ai contributi messi a disposizione dalle aziende le società sportive dovranno presentare un progetto documentato, che dovrà essere espressamente mirato alla crescita del proprio settore giovanile (sviluppo delle attività, ampliamento dell’offerta, formazione tecnica ed educativa, inclusione, ecc.). La Polisportiva Palladio assumerà il ruolo di garante della corretta realizzazione dei progetti per i quali saranno stati devoluti i contributi.La Polisportiva coordinerà quindi l’intero percorso, assicurando che le risorse vengano effettivamente utilizzate a beneficio dei giovani atleti e dello sviluppo delle attività sportive sul territorio.