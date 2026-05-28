Corre lungo la pista ciclabile: colto da malore, muore

VALBRENTA 28 MAGGIO – Stava correndo, domenica mattina, lungo la ciclabile della Valsugana col suo cane quando un malore improvviso non gli ha lasciato scampo: è morto così il 53enne Federico Celi, imprenditore di Castel Ivano in Val Brenta e titolare del Rondellificio Valbrenta. L’uomo si è accasciato a terra improvvisamente davanti a due donne che stavano passeggiando: una di loro gli ha praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei soccorsi nel tentativo disperato di salvarlo. Ma l’uomo non ce l’ha fatta, non ha più ripreso conoscenza. Nonostante la corsa contro il tempo in ospedale, si è spento poco dopo, lasciando nella disperazione la moglie e i due figli.m