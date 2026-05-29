Vicentino – Investe un ciclista e fugge senza soccorrerlo: denunciato un 49enne

Ha investito un ciclista all’alba per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare aiuto. Per questo un uomo di 49 anni, residente a Schio, è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Schio alla Procura della Repubblica di Vicenza con le accuse di fuga dopo incidente con ferito e omissione di soccorso.

L’episodio risale alle prime ore del mattino del 5 maggio scorso nel territorio comunale di San Vito di Leguzzano. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 49enne, alla guida della propria auto, avrebbe travolto un ciclista di 42 anni residente in paese, per poi dileguarsi subito dopo l’impatto nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Il ferito è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso, dove i medici gli hanno riscontrato fortunatamente soltanto lievi lesioni.

Le indagini avviate immediatamente dai carabinieri hanno permesso di raccogliere elementi ritenuti solidi e concordanti a carico dell’automobilista. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria vicentina.

Contestualmente i militari hanno proceduto anche al ritiro della patente di guida, provvedimento finalizzato alla successiva sospensione.