Perde il controllo del parapendio dopo il decollo: muore pilota tedesco di 48 anni

Tragedia oggi sulla Colma di Malcesine, dove un pilota di parapendio tedesco di 48 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto poco dopo il decollo.

L’allarme è scattato attorno a mezzogiorno, quando alcuni testimoni che avevano assistito alla caduta hanno contattato la Centrale operativa del 118. Sul posto è stato immediatamente inviato l’elicottero di Verona Emergenza, intervenuto nell’area situata circa 200 metri sotto il punto di decollo, sul versante est della Colma.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della vela precipitando al suolo da un’altezza di circa venti metri. L’impatto si è rivelato estremamente violento.

L’équipe medica e il tecnico di elisoccorso sono stati sbarcati in hovering nelle vicinanze del luogo dell’incidente e hanno raggiunto il pilota, che nel frattempo era già assistito da alcune persone presenti nella zona.

I soccorritori hanno subito compreso la gravità delle condizioni del 48enne e hanno avviato tutte le manovre sanitarie necessarie nel tentativo di salvarlo. Per lungo tempo il personale medico ha cercato di rianimarlo, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.

A causa dei gravissimi traumi riportati nell’urto contro il terreno, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Una volta ottenuto il nulla osta per la rimozione della salma, il corpo è stato recuperato e trasportato a Malcesine dall’elicottero intervenuto per il soccorso.