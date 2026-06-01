Tragedia sulla Triestina: centauro di 51 anni perde la vita dopo una caduta

Un grave incidente stradale è costato la vita a un motociclista di 51 anni nella serata di domenica 31 maggio lungo la strada statale Triestina, in località Montiron, nel territorio di Venezia.

La vittima è Massimo Pangallo, residente nel quartiere della Gazzera. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 mentre l’uomo viaggiava in sella alla propria moto, una naked di 600 centimetri cubici.

Secondo i primi accertamenti, il motociclista avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto. Le verifiche svolte sul posto e le testimonianze raccolte dagli agenti non avrebbero evidenziato il coinvolgimento diretto di altri veicoli nella fase iniziale dell’incidente.

Dopo la caduta, tuttavia, il corpo dell’uomo sarebbe stato urtato da un’automobile che procedeva nella corsia opposta. La vettura ha riportato danni significativi nella parte anteriore, compatibili con l’impatto rilevato dagli investigatori.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto motorizzato della polizia locale veneziana e i sanitari del Suem 118 dell’Ulss 3. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, per il 51enne non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni alla circolazione stradale lungo una delle arterie più trafficate del Veneziano, interessata per tutta la giornata da un intenso flusso di veicoli diretto verso le località balneari in occasione del ponte del 2 giugno.

Gli agenti della polizia locale stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Tra gli elementi al vaglio vi sono le condizioni del traffico al momento dello schianto e l’eventuale influenza dell’asfalto reso umido dalle condizioni serali.

Dell’accaduto è stato informato anche il pubblico ministero di turno, che valuterà nelle prossime ore l’eventuale necessità di ulteriori accertamenti per chiarire ogni aspetto della tragedia.