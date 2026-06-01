Studente 15enne con abbonamento si addormenta sul bus e supera la fermata: multa da 58 euro

Un viaggio di ritorno da scuola si è trasformato in una spiacevole sorpresa per uno studente quindicenne di Zero Branco, nel Trevigiano. Il ragazzo, addormentatosi durante il tragitto in autobus, ha superato la fermata prevista ed è stato successivamente sanzionato con una multa da 58 euro, pur essendo in possesso di un regolare abbonamento mensile.

L’episodio, denunciato dall’associazione dei consumatori Adico, risale allo scorso 28 maggio. Intorno alle 14, il giovane stava viaggiando a bordo dell’autobus numero 101 sulla linea Treviso-Padova per fare ritorno a casa dopo le lezioni scolastiche.

Durante il percorso il ragazzo si è assopito e non si è accorto di aver oltrepassato la propria fermata. Dopo diverse decine di chilometri è stato svegliato da un controllore che gli ha chiesto di esibire il titolo di viaggio.

Ancora assonnato e sorpreso dalla situazione, il quindicenne ha mostrato il proprio abbonamento mensile, del valore di 67,50 euro, spiegando di essersi addormentato accidentalmente. Tuttavia il controllore ha contestato il fatto che l’abbonamento non coprisse il tratto percorso fino a Scorzé e ha proceduto con la sanzione.

Lo studente ha quindi ricevuto un verbale da 58 euro, una cifra di poco inferiore al costo dell’intero abbonamento mensile. Successivamente è sceso alla prima fermata disponibile e ha contattato la madre, che è andata a recuperarlo.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente dell’Adico, Carlo Garofolini, che ha definito il comportamento del ragazzo un evidente caso di buona fede.

«Appare evidente la totale buona fede del ragazzo», ha sottolineato Garofolini. Secondo l’associazione, la sanzione sarebbe sproporzionata considerando che il giovane non era privo di titolo di viaggio ma disponeva di un regolare abbonamento. Per l’Adico sarebbe stato sufficiente richiedere il pagamento del biglietto relativo alla tratta eccedente.

L’associazione ha annunciato che, attraverso il proprio ufficio legale, presenterà una richiesta di annullamento in autotutela del verbale di accertamento, sostenendo che in situazioni come questa il buon senso dovrebbe prevalere sulla rigida applicazione delle norme burocratiche.