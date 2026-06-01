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1 Giugno 2026 - 15.02

Temporali in arrivo: dichiarata allerta gialla in tutto il Veneto fino a mercoledì

P.U.
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Il Veneto si prepara a una nuova fase di instabilità meteorologica. Dal pomeriggio di martedì 2 giugno sono attesi rovesci e temporali diffusi su tutto il territorio regionale, con condizioni che si protrarranno fino al pomeriggio di mercoledì 3 giugno.

Secondo le previsioni, i fenomeni potranno risultare localmente intensi, con la possibilità di forti rovesci, raffiche di vento e grandinate. In alcune zone si prevedono inoltre accumuli di pioggia consistenti.

Alla luce dell’evoluzione prevista, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità gialla, corrispondente alla fase di attenzione, valido per l’intero territorio regionale.

Le condizioni meteo tenderanno a migliorare a partire dal pomeriggio di mercoledì, quando è atteso un graduale ritorno della stabilità atmosferica.

La Protezione civile invita i cittadini a prestare attenzione durante gli spostamenti e a seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti sull’evoluzione della situazione meteorologica.

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