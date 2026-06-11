La tromba d’aria devasta la nuova Traviata, ma l’Arena non si arrende: operai al lavoro tutta la notte per salvare la Prima

VERONA – Una violenta tromba d’aria ha colpito l’Arena di Verona nel tardo pomeriggio di ieri, danneggiando gravemente le scenografie della nuova produzione di Traviata, attesissima apertura del 103° Arena di Verona Opera Festival. Nonostante i pesanti danni, tecnici e maestranze della Fondazione Arena hanno lavorato senza sosta per tutta la notte per consentire lo svolgimento dello spettacolo previsto per domani.

L’allestimento, ambientato nel celebre Moulin Rouge, era pronto per la prova generale in programma questa sera alle 21.30, ultimo passaggio prima del debutto ufficiale. L’improvviso vortice d’aria, incanalatosi all’interno dell’anfiteatro, ha però stravolto i piani, provocando seri danni alle scenografie. Fortunatamente nessun lavoratore è rimasto ferito.

Subito dopo l’emergenza è scattata la macchina organizzativa della Fondazione. Tecnici e operai sono intervenuti immediatamente, lavorando con l’ausilio di una gru fino a tarda notte per mettere in sicurezza il palcoscenico e recuperare quanto possibile dell’allestimento. I lavori sono poi proseguiti questa mattina sia all’interno dell’Arena sia nei laboratori.

«Mesi di lavoro che finalmente vedevano la luce nella loro interezza per l’anteprima con il cast al completo – ha dichiarato la sovrintendente della Fondazione Arena, Cecilia Gasdia –. Il vortice improvviso ha cancellato tutti i piani, ma domani si andrà in scena».

Gasdia ha spiegato che nei prossimi due giorni circa ventimila spettatori assisteranno alla nuova produzione. «Potranno verificarsi alcuni ritardi tecnici o piccoli inconvenienti, ma siamo certi che il pubblico comprenderà lo sforzo straordinario che stiamo compiendo. I nostri lavoratori sono i veri eroi di questa giornata. Ringrazio anche gli artisti che saliranno sul palco senza aver potuto effettuare la prova generale. L’Arena non si ferma: riparte più forte di prima».

A descrivere le ultime ore come una vera e propria battaglia è stato anche il vicedirettore artistico Stefano Trespidi. «È stata un’odissea di 36 ore. Siamo stati travolti da una tempesta che ha danneggiato il veliero, ma tutti si sono adoperati al massimo per riprendere la navigazione. E arriveremo a Itaca».

Nonostante l’imprevisto, dunque, il sipario si alzerà regolarmente. Una corsa contro il tempo che conferma ancora una volta la capacità dell’Arena di Verona di reagire alle difficoltà e trasformare un’emergenza in una dimostrazione di professionalità, determinazione e passione.