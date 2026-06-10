Concerto di Bruno Conte e “Gentilezza in Villa”: il cuore delle celebrazioni di Provincia di Vicenza Capitale di Costruiamo Gentilezza 2026

Entrano nel vivo le celebrazioni di Provincia di Vicenza Capitale di Costruiamo Gentilezza 2026. Venerdì 12 e sabato 13 giugno Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, sede di rappresentanza della Provincia di Vicenza, si terranno i due appuntamenti centrali del programma annuale: il concerto del cantante Bruno Conte e la manifestazione Gentilezza in Villa, animata dalle associazioni gentili del territorio.

“Questi due appuntamenti rappresentano il cuore delle celebrazioni provinciali e saranno un’occasione per vivere concretamente i valori della gentilezza attraverso musica, cultura e condivisione – ha esordito Maria Cristina Franco, consigliera provinciale con delega a Cultura, Istruzione e Gentilezza e promotrice del progetto – La nostra forza è proprio la capacità di fare rete: tutto il calendario di iniziative per l’anno di Vicenza Capitale Nazionale della Gentilezza è un percorso condiviso tra istituzioni, associazioni, imprese e cittadini.”

Concerto di Bruno Conte e la sua band: venerdì 12 giugno ore 21

Primo appuntamento venerdì 12 giugno alle ore 21, con il concerto “Musica e Parole d’Autore: un viaggio nella gentilezza”. Protagonista della serata sarà il cantante Bruno Conte, profondo conoscitore della canzone d’autore italiana e internazionale che, insieme alla sua band, accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso e coinvolgente attraverso musica e parole. Il concerto è realizzato grazie al sostegno di Banca delle Terre Venete e dell’associazione culturale La Casa del Blues. Prima del concerto, saranno a disposizione degli ospiti le estetiste di Confartigianato Vicenza impegnate nel progetto “La forza della bellezza”, iniziativa sociale e solidale che sostiene i pazienti oncologici.

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti, prenotazione consigliata su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/musica-e-parole-dautore-un-viaggio-nella-gentilezza-tickets-1989205097996?aff=oddtdtcreator

Gentilezza in villa: sabato 13 giugno dalle ore 15.30

Sabato 13 giugno villa Cordellina Lombardi si animerà con “Gentilezza in Villa” a partire dalle ore 15.30. Laboratori, incontri, spettacoli, visite guidate e momenti di condivisione organizzati dalle associazioni aderenti alla rete della gentilezza, coordinati dalla Pro Loco Alte Montecchio.Tutte le attività sono ad ingresso libero.

Tante le iniziative in programma:

• “Coltiviamo il rispetto”, a cura di Coldiretti Vicenza. Attività per bambini, laboratori creativi con semi di lavanda e iniziative sociali dedicate al rispetto, al benessere e all’inclusione, con la presenza dei “biscotti ambasciatori delle 3B” (Bontà, Benessere, Biodiversità);

• Visite guidate gratuite a Villa Cordellina Lombardi, curate dalla Pro Loco Alte Montecchio, con partenze alle ore 15.30, 16.30 e 17.30;

• Aperitivo gentile “Parké No”, promosso dalla Cooperativa Sociale Piano Infinito. Uno spazio conviviale per incontrarsi, condividere e vivere insieme lo spirito della gentilezza;

• “Il ritmo della gentilezza”, con esperienze, racconti e momenti di danza insieme al Gruppo Sportivo Non Vedenti di Vicenza e alla scuola di danza Dance For You;

• Uncinetto gentile, laboratorio creativo e inclusivo con piccoli doni fatti a mano a cura del gruppo “Teniamo il Punto” della Cooperativa Sociale Piano Infinito;

• Ogni goccia conta, installazione partecipativa proposta da Fidas Vicenza ODV;

Alle ore 16 verrà inaugurata la mostra fotografica “I colori della vita” dell’artista Loretta Doro, un percorso tra immagini e stati d’animo.

Alle ore 20.30 spettacolo teatrale a ingresso gratuito “Donna ti voglio cantare”, promosso dall’Associazione Donatori Sangue “Cav. Pietro Trevisan”, con la compagnia teatrale “Gli Scordati”. Regia, adattamenti e testo di Stefano Chiolo.

Le associazioni gentili che collaborano a Gentilezza in Villa sono Pro Loco Alte Montecchio,Coldiretti Vicenza Campagna Amica, Associazione Donatori Sangue “Cav. Pietro Trevisan”, Fidas Vicenza, Rete Biblioteche Vicentine.

Tutte le attività della giornata sono a ingresso libero.

Vicenza Capitale Nazionale di Costruiamo Gentilezza 2026 è un percorso che si sta sviluppando con iniziative ed eventi in tutto il territorio vicentino. Coordinato dalla Provincia di Vicenza, conta sulla collaborazione di circa 57 Comuni gentili vicentini (in continua crescita), delle associazioni gentili vicentine e dell’associazione nazionale Costruiamo Gentilezza. Gode del patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto.