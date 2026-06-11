Scontro tra due mezzi pesanti e un furgone in A4: conducente estratto dalle lamiere ed elitrasportato in ospedale

SAN DONÀ DI PIAVE (VE) – Grave incidente nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A4, al km 431 in direzione Trieste, nei pressi dell’area di servizio Calstorta Sud, tra i caselli di Noventa di Piave e Cessalto. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e un furgone.

L’allarme è scattato alle ore 16. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Vigili del Fuoco San Donà di Piave e Vigili del Fuoco Motta di Livenza, supportate dall’autogrù e dall’autobotte della sede di Mestre e coordinate dal funzionario di guardia.

I Vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il conducente del furgone, rimasto incastrato nell’abitacolo a seguito dell’impatto. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato al personale sanitario del Suem 118, che dopo le prime cure sul posto ha disposto il trasferimento in ospedale tramite elicottero.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 17.30, ma proseguono le attività di rimozione dei mezzi incidentati e di ripristino della viabilità. Al momento, il tratto dell’A4 in direzione Trieste risulta riaperto su una sola corsia.

Sul posto anche la Polizia Stradale e le squadre della società concessionaria autostradale, impegnate nella gestione della circolazione e nella messa in sicurezza dello scenario dell’incidente.