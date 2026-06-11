Longare – Travolto da una bobina metallica in azienda: operaio di 65 anni rianimato e trasferito in codice rosso

Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Longare. L’allarme è scattato intorno alle 13.30 all’interno della sede della cooperativa sociale Elica, dove un operaio di 65 anni è rimasto coinvolto in un incidente che gli ha provocato un arresto cardiaco traumatico.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito da una bobina metallica, riportando traumi. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118.

Il personale sanitario ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Una volta stabilizzato l’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni restano gravi.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare le cause che hanno portato al distacco o alla caduta della pesante bobina metallica.