Maxi-truffa del Superbonus: 560 milioni sequestrati e 12 indagati, anche a Padova e Verona

Truffa con Superbonus 110, sequestrati crediti fiscali per 560 milioni

NORD EST, 11 GIUGNO – Circa 560 milioni di euro di crediti fiscali per lavori da Superbonus 110 mai realizzati, sono stati sequestrati da Finanzieri del comando provinciale di Siracusa. E 12 sono gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio e autoriciclaggio e false fatturazioni. Ne dà notizia Ansa Veneto oggi.

Sono oltre 60 le società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona.

Al centro, due professionisti della provincia di Chieti, abilitati ad accedere alla piattaforma “cessione crediti” dell’Agenzia delle entrate che, secondo le indagini effettuate, dietro compenso per ciascuna pratica inserita, hanno trasmesso oltre 2.000 comunicazioni che hanno permesso di generare i crediti fittizi nei cassetti fiscali delle società formalmente esecutrici dei lavori.

