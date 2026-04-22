Sabato 25 aprile aperte gratuitamente le Gallerie d’Italia di Intesa SanPaolo

In occasione del 25 aprile, Intesa Sanpaolo apre gratuitamente al pubblico le quattro sedi delle Gallerie d’Italia a Milano, Napoli, Torino e Vicenza, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire mostre e collezioni permanenti.

Alle Gallerie d’Italia – Milano è aperta la mostra fotografica La strada per Cortina. VII Giochi Olimpici Invernali 1956, realizzata in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L’esposizione, a cura di Aldo Grasso, valorizza i servizi fotografici prodotti dall’Agenzia Publifoto in occasione delle prime Olimpiadi invernali ospitate in Italia, a Cortina d’Ampezzo nel 1956.

Alle Gallerie d’Italia di Napoli è in corso VORTICI. Alexi Worth in dialogo con la ceramica antica, che mette in relazione le ceramiche attiche e magnogreche della Collezione Intesa Sanpaolo con le opere dell’artista americano Alexi Worth. Nove dipinti dialogano con reperti della Collezione Caputi, selezionati da Richard Neer (Università di Chicago), in un confronto sul tema del simposio e della gestualità del bere. Lo stile essenziale e controllato di Worth rielabora soggetti quotidiani in chiave sospesa e contemplativa.

Alle Gallerie d’Italia di Torino sono protagoniste due mostre. Nick Brandt. The Day May Break. La luce alla fine del giorno presenta per la prima volta l’intero ciclo fotografico avviato nel 2020, con immagini realizzate in diverse aree del mondo segnate dalla crisi climatica. Accanto a questa, Diana Markosian. Replaced esplora temi intimi e universali legati alla perdita, alla memoria e all’identità, attraverso un progetto visivo fortemente autobiografico.

Alle Gallerie d’Italia – Vicenza prosegue inoltre la mostra CERAMICHE E NUVOLE. Cosa le antiche ceramiche greche raccontano di noi, curata dall’Associazione Illustri e prorogata fino al 7 giugno: un inedito progetto scientifico-didattico dedicato alla valorizzazione della collezione di ceramiche attiche e magnogreche di Intesa Sanpaolo.