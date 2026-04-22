CRONACAVENETO
22 Aprile 2026 - 16.25

Veneto – Lite tra vicini, uno cerca di investire l’altro con una ruspa: dà in escandescenze anche con i Carabinieri intervenuti e viene arrestato

REDAZIONE
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Un uomo di 70 anni è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di aver cercato di investire un vicino di casa con una ruspa, nel contesto di una lite scoppiata tra i due per motivi banali.
Il fatto è accaduto a Paese (Treviso), come scrive Ansa Veneto oggi.

La persona aggredita, un 50enne che è rimasto incolume, ha fatto intervenire i carabinieri, a loro volta affrontati in modo violento dall’anziano. L’uomo è stato perciò arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, ed è accusato anche per il danneggiamento di un manufatto nella proprietà del vicino.

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