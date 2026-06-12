VICENTINO – Egiziano segue e palpeggia una 28enne e una 15enne: arrestato

THIENE (VI) – Avrebbe seguito, avvicinato e molestato sessualmente due donne nel giro di pochi minuti. Per questo un cittadino egiziano di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale Nordest Vicentino e successivamente trasferito in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’episodio risale alla serata del 6 giugno, quando alla centrale operativa della Polizia Locale è arrivata la segnalazione di una donna che riferiva di essere stata avvicinata alle spalle da uno sconosciuto. Secondo il suo racconto, l’uomo l’avrebbe palpeggiata rivolgendole anche commenti volgari, per poi allontanarsi rapidamente.

Scossa dall’accaduto, la donna ha raggiunto la propria abitazione e, dopo aver informato il marito, ha contattato gli agenti fornendo una descrizione dettagliata del presunto molestatore.

Le pattuglie in servizio sono state immediatamente inviate nella zona indicata e, poco dopo, hanno individuato un soggetto corrispondente alla descrizione mentre si dirigeva verso la stazione degli autobus. Durante il controllo, gli agenti sono stati avvicinati da una seconda vittima, una ragazza di 15 anni, che ha riferito di essere stata poco prima molestata e palpeggiata nelle parti intime dallo stesso uomo, riconoscendolo senza esitazioni.

Il giovane, identificato come A.H.S., 28enne di nazionalità egiziana, è stato accompagnato negli uffici del comando per gli accertamenti di rito. Le due donne hanno formalizzato denuncia per violenza sessuale e gli agenti hanno informato la Procura della Repubblica di Vicenza.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 28enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la struttura che lo ospitava nell’ambito di un percorso di accoglienza per richiedenti asilo. Il giorno successivo, tuttavia, la Prefettura di Vicenza ha disposto la revoca della misura di accoglienza.

Nel corso dell’udienza di convalida del 9 giugno, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha disposto nei confronti dell’uomo la custodia cautelare in carcere.

L’operazione, sottolinea la Polizia Locale Nordest Vicentino, rappresenta un’ulteriore conferma dell’attività di controllo del territorio e dell’impegno nel contrasto ai reati contro la persona e alla tutela della sicurezza pubblica.