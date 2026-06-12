Veneto – Guardia di Finanza, stretta sui bazar cinesi: ritirati 15mila articoli dal mercato

TREVISO – Maxi sequestro della Guardia di Finanza nel Trevigiano nell’ambito dei controlli sulla sicurezza dei prodotti e sul contrasto alla contraffazione. I militari della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno ritirato dal mercato oltre 15.000 articoli destinati alla vendita al dettaglio, risultati non conformi alle disposizioni previste dal Codice del Consumo.

L’operazione rientra nel piano di intensificazione dei controlli disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso. Durante un’ispezione effettuata nei giorni scorsi all’interno di un esercizio commerciale gestito da un imprenditore di nazionalità cinese, i finanzieri hanno riscontrato numerose irregolarità nella merce esposta e pronta per la vendita.

In particolare, molti prodotti erano privi delle informazioni obbligatorie richieste dalla normativa vigente. Tra le violazioni accertate figurano l’assenza delle indicazioni in lingua italiana, la mancanza dei dati identificativi dell’importatore o del produttore e l’omessa indicazione delle caratteristiche essenziali degli articoli.

I beni sequestrati appartengono a diverse categorie merceologiche e comprendono articoli per la casa, accessori per la persona e prodotti di uso quotidiano. Secondo la Guardia di Finanza, la mancanza delle informazioni obbligatorie impedisce di garantire la piena conformità ai requisiti previsti per la tutela e la sicurezza dei consumatori.

Nei confronti del titolare dell’attività sono state avviate le procedure amministrative previste dalla legge. L’imprenditore è stato segnalato alla Camera di Commercio Treviso – Belluno Dolomiti, che valuterà l’applicazione delle sanzioni previste, le quali possono arrivare fino a 25 mila euro.

L’attività investigativa non si ferma al sequestro. Le Fiamme Gialle proseguiranno infatti gli accertamenti per ricostruire l’intera filiera di approvvigionamento delle merci e individuare eventuali ulteriori responsabilità nella distribuzione di prodotti la cui commercializzazione risulta vietata dalla normativa vigente.

L’operazione conferma l’attenzione della Guardia di Finanza nel contrasto alla vendita di articoli irregolari e nella tutela dei consumatori, con l’obiettivo di garantire un mercato trasparente e il rispetto delle regole da parte degli operatori economici.