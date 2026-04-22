Veneto – Operazione “Sky Clear” della Guardia di Finanza: recuperati 254mila euro di tributi evasi da proprietari di aerei privati

Un’operazione condotta nell’ambito dei controlli di polizia economico-finanziaria dagli uomini della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Venezia ha permesso di accertare il mancato pagamento dell’imposta erariale sul possesso di aeromobili da parte di alcuni proprietari privati veneti.

Sono stati analizzati oltre i dati forniti da 48 aeroporti minori, aviosuperfici e campi volo, nonché oltre 120 aeromobili riconducibili a persone fisiche e giuridiche con base sul territorio veneto, alcuni dei quali con matricole straniere. Da tali accertamenti, 19 proprietari sono risultati in posizione irregolare, per un ammanco nelle casse dello Stato di complessivi 254.746 euro. Oltre agli aeromobili con “marche” italiane, è stato accertato il mancato pagamento dell’imposta erariale anche per velivoli statunitensi, tedeschi e francesi, che stabilmente permangono sul territorio nazionale e che sono nella disponibilità di soggetti di nazionalità italiana.

Le operazioni sono state condotte anche grazie all’ausilio di un elicottero AW169 del Reparto Operativo Aeronavale di Venezia, che, mediante i sofisticati sistemi elettronici di bordo, nelle giornate di maggiore afflusso presso le aviosuperfici regionali ha identificato modelli e targhe dei numerosi aeromobili.