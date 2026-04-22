Scontro auto-bici: ferito ciclista (FOTO)

Incidente stamattina a Sarcedo alle ore 10. I.M. uomo 86enne della zona, alla guida di un’auto stava percorrendo via Bassano del Grappa verso Breganze. Giunto all’altezza della rotatoria, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con la bicicletta di M.C., 63enne di Caldogno, che era davanti a lui. A seguito della collisione il ciclista è caudto rovinosamente a terra ed è stato poi soccorso e trasportato in ospedale a Santorso in codice giallo, da un’ambulanza del Suem 118. Rilievi e regolazione traffico a cura della pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino.