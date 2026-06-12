Monopattini fuori controllo e bici elettriche “truccate”: raffica di multe fino a 5.500 euro nei controlli della Polizia Locale dei Castelli

MONTECCHIO MAGGIORE (VI) – Prosegue l’attività di controllo della Polizia Locale dei Castelli su monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita, con particolare attenzione ai casi di violazioni del codice della strada e ai mezzi modificati per raggiungere prestazioni da ciclomotore. Negli ultimi mesi sono state elevate sanzioni sia per comportamenti scorretti alla guida sia per veicoli non conformi alla normativa.

Tra gli episodi più gravi figura quello di un cittadino del Burkina Faso sorpreso mentre percorreva contromano la variante alla SR246, lungo la tangenziale della Superstrada Pedemontana Veneta. L’uomo, a bordo di una bicicletta a pedalata assistita, era entrato dalla zona industriale di Montecchio Maggiore dirigendosi verso l’uscita della SP Arzignanese, mettendo a rischio la propria incolumità.

Per lui è scattata una sanzione per circolazione contromano pari a 327 euro, con prevista sospensione della patente e decurtazione di 10 punti. Tuttavia, in questo caso specifico, non è stata applicata né la sospensione né la decurtazione punti poiché la patente non era mai stata conseguita.

Più pesante il provvedimento nei confronti di un cittadino della Guinea, fermato in viale Trieste alla guida di un veicolo a pedalata assistita che presentava caratteristiche assimilabili a un motociclo. Le verifiche tecniche effettuate dalla Polizia Locale in un centro revisioni hanno infatti accertato che il mezzo, in modalità di accelerazione senza pedalata, era in grado di raggiungere i 64 km/h, a fronte dei 6 km/h consentiti dalla normativa.

Il veicolo è stato quindi sottoposto a sequestro ai fini della confisca, mentre al conducente è stata comminata una sanzione di circa 5.500 euro. L’uomo ha riferito di aver acquistato il mezzo online.

Controlli rafforzati su monopattini e biciclette elettriche

L’attività della Polizia Locale dei Castelli si è intensificata negli ultimi mesi anche sul fronte dei monopattini elettrici. Dall’inizio dell’anno al 31 maggio sono state 37 le sanzioni elevate, con un importo medio di circa 100 euro, principalmente per mancato uso del casco, trasporto di un secondo passeggero, circolazione su strade non consentite (in particolare extraurbane con limite superiore ai 50 km/h) o sui marciapiedi.

Nello stesso periodo del 2025 le sanzioni erano state 24, poi salite complessivamente a 66 entro la fine dell’anno, a conferma di un fenomeno in crescita.

«Si osservano frequentemente comportamenti indisciplinati da parte dei conducenti di monopattini elettrici, con atteggiamenti eccessivamente disinvolti che non tengono conto della pericolosità del mezzo, soprattutto quando viene utilizzato su marciapiedi o strade vietate», ha evidenziato il comandante della Polizia Locale dei Castelli, Alessandro Rigolon, annunciando un ulteriore rafforzamento dei controlli.

Particolare attenzione anche alle biciclette elettriche “truccate”, trasformate in veri e propri ciclomotori attraverso modifiche al motore. Nel 2025 sono state elevate cinque sanzioni, ciascuna di circa 5.500 euro, pari alla somma delle violazioni per guida di ciclomotore senza patente e mancata immatricolazione del mezzo. Dall’inizio del 2026 a oggi è stato registrato un solo caso, quello avvenuto in viale Trieste.