Presunti maltrattamenti all’asilo di Cornedo, chiesto rinvio a giudizio per la maestra: 25 bambini indicati come vittime

CORNEDO VICENTINO (VI) – Si terrà il prossimo autunno davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Vicenza l’udienza preliminare nei confronti della maestra quarantenne accusata di maltrattamenti ai danni dei piccoli ospiti di un asilo nido privato di Cornedo Vicentino. La notizia è riportata dal Corriere del Veneto.

La Procura della Repubblica di Vicenza, attraverso il pubblico ministero Cristina Menegoni, ha chiesto il rinvio a giudizio della donna, arrestata nel novembre scorso e attualmente sottoposta alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Secondo l’impostazione accusatoria, sarebbero 25 i bambini che avrebbero subito maltrattamenti all’interno della struttura. Molte delle famiglie coinvolte si stanno già preparando a costituirsi parte civile nell’eventuale processo. I genitori sono assistiti dagli avvocati Francesco Lanaro, Mariano Randon, Raffaella Di Paolo, Luca Domenico Segalla, Giovanni Ceroni, Nicola Mele ed Eleonora Danieletto. Gli altri familiari avranno la possibilità di costituirsi parte civile in occasione dell’udienza preliminare.

La donna, contitolare dell’asilo nido privato che continua regolarmente la propria attività, è difesa dall’avvocato Diego Giraldo.

L’inchiesta era partita dopo numerose segnalazioni da parte dei genitori dei bambini iscritti al nido, tutti di età compresa tra pochi mesi e tre anni. Alcune famiglie avevano infatti notato segni sospetti sul corpo dei figli e comportamenti ritenuti insoliti dopo il rientro a casa dalla struttura.

Da quel momento i carabinieri di Vicenza, coordinati dalla Procura, avevano avviato una lunga attività investigativa culminata con l’arresto in flagranza differita dell’educatrice. Inizialmente la donna era stata sottoposta agli arresti domiciliari; successivamente il provvedimento era stato sostituito con l’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza, diverso da Cornedo Vicentino.

All’epoca dell’arresto, gli inquirenti avevano comunicato che gli elementi raccolti avevano consentito di accertare come l’indagata, in alcune circostanze, si fosse resa protagonista di condotte maltrattanti ai danni di alcuni bambini, consistite prevalentemente in percosse. L’arresto era stato eseguito dopo la documentazione di ulteriori episodi rispetto a quelli già acquisiti nel corso delle indagini.

Tra gli elementi investigativi figurano anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate dai carabinieri all’interno dell’asilo. Secondo l’accusa, i filmati avrebbero ripreso la maestra mentre maltrattava alcuni dei bambini affidati alle sue cure.

Per la maestra di Cornedo Vicentino sarà ora l’udienza preliminare a stabilire se dovrà affrontare il processo con l’accusa di maltrattamenti. Va ricordato che la donna è attualmente sottoposta a procedimento penale e che la sua eventuale responsabilità potrà essere accertata soltanto con una sentenza definitiva.