Da finta associazione sportiva ad attività commerciale vera e propria: scoperti 130mila euro non dichiarati

Era una finta associazione sportiva dilettantistica, in realtà una vera e propria attività commerciale: è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Belluno. L’ente sportivo somministrava bevande ed alimenti, violando la normativa tributaria dato che non aveva mai chiesto l’attribuzione della partita Iva. La stessa associazione aveva anche gestito tre slot machines, con ulteriori entrate. I successivi approfondimenti investigativi hanno poi consentito di definire la reale dimensione dell’attività commerciale “occulta” e di recuperare a tassazione una base imponibile netta ai fini delle imposte dirette per circa 130mila euro e una maggiore Iva per oltre 10mila euro.

