Veneto – Auto si ribalta in un fossato: ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi, martedì 22 aprile, a Vittorio Veneto, dove si è verificato un incidente stradale con il ribaltamento di un’autovettura.

L’allarme è scattato alle 09:50, quando la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vittorio Veneto è stata attivata per un soccorso in Via Cal Grande.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza dell’area e all’estricazione del conducente, rimasto incastrato all’interno del veicolo. Le operazioni sono state effettuate con l’utilizzo di cesoie e divaricatori idraulici.

L’intervento si è rivelato particolarmente complesso a causa della posizione dell’auto, adagiata su un fianco all’interno di un fossato a bordo strada.

Una volta liberato, il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza.

Sul luogo dell’incidente è arrivata anche una pattuglia della Polizia Locale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 11:20.