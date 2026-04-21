ALTO VICENTINOCRONACA
21 Aprile 2026 - 16.41

Intensificati i controlli nell’Alto Vicentino: 2 denunciati

REDAZIONE
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Prosegue l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio da parte dei
Carabinieri della Compagnia di Schio. Nel corso dei servizi svolti nei giorni scorsi nei comuni di
Schio ed Arsiero, i militari dell’Arma hanno denunciato due persone. Nel corso dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno delle cosidette “stragi del sabato sera”, a Schio, i militari sono intervenuti a seguito di un incidente stradale autonomo che non ha fortunatamente registrato feriti. Il conducente del veicolo, un 45enne del posto, si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti. Al termine, è scattato il deferimento in stato di libertà per le ipotesi di reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici ed assunzione di stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata per i successivi provvedimenti di sospensione che saranno adottati dalla Prefettura di Vicenza.
Ad Arsiero invece, i militari della locale Stazione, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo
del territorio hanno deferito in stato di libertà un 49enne del luogo. L’uomo era gravato dalla misura
di prevenzione del DACUR, con cui gli è inibito l’accesso a pubblici esercizi, emesso dal Questore
di Vicenza. Nonostante tale divieto, a seguito di un controllo, i militari lo hanno sorpreso all’interno
di un locale del paese, procedendo pertanto alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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