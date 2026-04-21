Nuova “Casa degli agricoltori dell’Alto Vicentino”

È stata presentata durante una conferenza stampa venerdì 17 aprile 2026 – in occasione del nono anniversario della fondazione di Agritour -, la campagna di raccolta fondi per l’allestimento della nuova sede della cooperativa Mais Marano, in via Molette 74 a Marano Vicentino.

Il Consorzio per la tutela del Mais Marano è stato costituito nel 1999 e nel 2011 è nata poi la cooperativa agricola Mais Marano, che oggi conta 47 soci in 24 Comuni. La nuova sede vuole diventare uno spazio condiviso con altre realtà locali, un punto di riferimento per il settore agricolo e di promozione del territorio rurale Alto Vicentino: la futura “Casa degli agricoltori dell’Alto Vicentino”.

Il progetto prevede la ristrutturazione e valorizzazione degli spazi di un capannone ad uso agricolo, in funzione di un miglioramento dei servizi per una rete di associazioni locali che condivideranno la struttura: la cooperativa Mais Marano con l’associazione Gea Ets, Agritour, 3P, Coldiretti e il Museo della Civiltà rurale della Val Leogra.

L’obiettivo è riuscire ad allestire in questo capannone la futura “Casa degli agricoltori”, con il mulino del Mais Marano, un’area magazzino e uno spazio per l’essiccazione del mais; una stalla per gli asini dell’associazione Gea, che si occupa di interventi assistiti con gli animali; un’aula didattica; la nuova sede, con magazzino, di Agritour e la nuova sede del Museo della Civiltà rurale della Val Leogra.

“Il nostro obiettivo a lungo termine prevede quindi un raggruppamento di più forze che ora si trovano disperse sul territorio – ha spiegato Flavio Sartore, presidente della cooperativa Mais Marano -. Avere una sede unica ci aiuterà a crescere in termini di qualità e professionalità, non solo nei servizi e prodotti che offriamo alla comunità, ma anche ai soci stessi che da anni investono su questo patrimonio”.

“Oggi rilanciamo un grande sogno dei contadini dell’Alto Vicentino – ha continuato poi Marco Sartore -: dare vita a una casa condivisa, con il mulino per il nostro mais, ma anche una sede per le diverse attività di questo mondo agricolo così vivo e attivo. Uno spazio che ci aiuti a garantire un futuro anche ai giovani agricoltori”.

Il Sindaco di Marano Vicentino, Marco Guzzonato, ha parlato di una “giornata speciale per il mais Marano e per i produttori, oltre che per il Comune di Marano Vicentino: inizia a prendere forma il percorso per una sede dedicata al mondo agricolo, punto di riferimento per l’Alto Vicentino e per la promozione del mais Marano, un patrimonio storico da tutelare e tramandare insieme ad altri Comuni”.

Per sostenere il progetto è possibile fare una erogazione liberale alla società cooperativa agricola Mais Marano, IBAN IT 82P0880760490000000895382.

—