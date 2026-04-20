I sospetti di insider trading attorno agli annunci continui di Trump, ricorrenti anomalie nei mercati

Durante il secondo mandato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sui mercati finanziari internazionali si sarebbero registrati movimenti anomali di grande entità in prossimità di annunci politici e dichiarazioni pubbliche in grado di influenzare i listini.

Un’analisi della BBC sui dati di scambio di diversi mercati, confrontati con le principali comunicazioni del presidente, evidenzia un modello ricorrente: picchi di volumi e scommesse speculative nelle ore, e in alcuni casi nei minuti, precedenti la diffusione ufficiale delle informazioni.

Secondo diversi analisti interpellati, tali dinamiche presenterebbero caratteristiche compatibili con possibili casi di insider trading illegale, ovvero operazioni basate su informazioni non ancora pubbliche. Altri esperti ritengono invece che si tratti di una crescente capacità dei trader di anticipare gli sviluppi politici e le dichiarazioni presidenziali.

I casi principali analizzati

Tra gli episodi più rilevanti citati figurano alcune giornate di forte volatilità sui mercati petroliferi e azionari.

Il 9 marzo 2026, durante il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il presidente Trump ha dichiarato in un’intervista alla CBS che la guerra era “praticamente finita”. I dati mostrano un forte incremento delle scommesse sul calo del petrolio già circa 47 minuti prima della pubblicazione dell’intervista, seguito da un crollo dei prezzi del greggio fino a circa il 25%.

Un andamento simile si sarebbe verificato il 23 marzo 2026, quando un post su Truth Social relativo a una possibile “risoluzione completa e totale” delle ostilità con l’Iran ha preceduto un brusco calo dei prezzi del petrolio e un rialzo dei mercati azionari. Anche in questo caso, i volumi di scambio risultano in forte aumento poco prima della diffusione del messaggio presidenziale.

Un ulteriore episodio risale al 9 aprile 2025, in occasione della sospensione temporanea dei dazi annunciata dalla Casa Bianca. Dopo il crollo iniziale dei mercati seguito alle tariffe del cosiddetto “Giorno della Liberazione”, l’annuncio della pausa ha provocato un rialzo del 9,5% dell’indice S&P 500, con segnali di attività anomala nelle ore precedenti alla comunicazione ufficiale.

Mercati predittivi e nuove piattaforme

L’attenzione si è estesa anche ai mercati predittivi online basati su blockchain, come Polymarket e Kalshi, dove alcuni utenti avrebbero ottenuto profitti significativi scommettendo su eventi geopolitici e politici.

Tra gli esempi citati, un account avrebbe guadagnato oltre 400.000 dollari dopo aver puntato sulla caduta del governo venezuelano guidato da Nicolás Maduro, avvenuta a gennaio 2026. Un altro gruppo di account avrebbe complessivamente realizzato guadagni superiori al milione di dollari dopo aver scommesso su attacchi statunitensi contro l’Iran.

Secondo le analisi riportate, in alcuni casi le operazioni sarebbero state effettuate poco prima di annunci ufficiali confermati successivamente dal presidente Trump.

Le piattaforme coinvolte hanno dichiarato di applicare standard elevati di integrità del mercato e di collaborare con le autorità di regolamentazione. Anche la Casa Bianca, in precedenza, ha invitato il personale a non utilizzare informazioni riservate per attività speculative sui mercati predittivi.

Reazioni e quadro normativo

Alcuni parlamentari democratici hanno chiesto indagini alla Securities and Exchange Commission (SEC), ipotizzando che determinati annunci possano aver avvantaggiato individui vicini all’amministrazione a scapito del pubblico.

La SEC, interpellata, non ha rilasciato commenti. La Casa Bianca ha respinto le accuse, definendole non supportate da prove.

Gli esperti legali sottolineano comunque la difficoltà di dimostrare casi di insider trading in contesti in cui la fonte delle informazioni non è identificabile con certezza. Secondo alcuni accademici, anche in presenza di movimenti di mercato anomali e redditizi, le possibilità di perseguimento penale restano limitate.

Le autorità finanziarie statunitensi non hanno confermato l’esistenza di indagini specifiche sui casi citati.