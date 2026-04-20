Ucciso a coltellate in strada. Ecco chi è la vittima

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La vittima è un uomo di 48 anni, Marco Cossi, di origini friulane, residente da tempo nel Padovano, dove viveva insieme all’anziana madre. Lavorava nel settore della logistica ed era incensurato, senza precedenti o segnalazioni alle forze dell’ordine. Gli investigatori stanno ricostruendo le sue abitudini, le relazioni e gli ultimi spostamenti per delineare con precisione il suo profilo e le ore precedenti all’aggressione.

Sul fronte delle indagini, coordinate dalla Procura di Padova, resta aperta ogni ipotesi. Gli inquirenti stanno approfondendo la cosiddetta vittimologia per capire il contesto del delitto e individuare eventuali responsabilità. Il contrasto tra la violenza dell’omicidio e la vita apparentemente regolare dell’uomo rende il caso particolarmente complesso e ancora ricco di punti da chiarire.

Padova, 20 aprile 2026

Dramma nella notte a Padova, dove un uomo è stato trovato senza vita in strada dopo essere stato colpito con un’arma da taglio. La vittima è un 48enne italiano residente in provincia.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte, quando alcuni passanti hanno contattato il 113 segnalando la presenza di una persona a terra in evidente difficoltà in via dei Colli. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della polizia, che hanno individuato l’uomo in gravi condizioni, con diverse ferite da arma da taglio.

Immediata la richiesta di intervento dei sanitari del Suem 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo. Ogni sforzo si è però rivelato inutile: le lesioni riportate erano troppo gravi e per il 48enne non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’accaduto è intervenuto anche il pubblico ministero di turno, insieme agli investigatori della Squadra Mobile e alla Polizia Scientifica, che hanno avviato i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Al momento non vengono escluse ipotesi: gli inquirenti stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’aggressione, l’orario preciso del fatto e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Padova.