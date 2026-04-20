Vicenza – Al Comunale arriva “Le nostre donne” con Bizzarri, Paci e Zavatteri: due serate tra ironia e colpi di scena

Una commedia brillante francese nella Stagione di Prosa del Tcvi: Le nostre donne, con Luca Bizzarri, Enzo Paci, Antonio Zavatteri, in programma mercoledì 22 e giovedì 23 aprile

Lastagione di Prosa del Teatro Comunale di Vicenza presenta una nuova e insolita proposta, una commedia brillante francese, contemporanea, che esplora con intelligenza temi universali come l’amicizia, la morale e le dinamiche uomo-donna in modo ironico, raffinato e tagliente: si tratta di Le nostre donne, portata in scena da Luca Bizzarri, Enzo Paci, Antonio Zavatteri, regia di Alberto Giusta, in programma mercoledì 22 e giovedì 23 aprile alle 20.45 in Sala Maggiore.

Lo spettacolo, una nuova produzione CMC/Nidodiragno in collaborazione con il Teatro Stabile di Verona, scene e costumi Laura Benzi, luci Andrea Lisco, ha debuttato il mese scorso al Teatro Maggiore di Verbania; è firmata dall’autore franco-tunisino Éric Assous (scomparso nel 2020) due volte Premio Molière (nel 2010 e nel 2015 come miglior autore francofono), insignito anche del Grand Prix du Théâtre dell’Académie Française per la sua attività di drammaturgo. Assous è conosciuto in Francia come uno dei più prolifici autori del “théâtre privé”, un tipo di teatro che esplora la complessità delle relazioni umane con umorismo, profondità e una buona dose di cinismo. Le nostre donne è un titoloin cui si sono cimentati i mostri sacri del cinema e del teatro d’oltralpe: dopo il grande successo al Théâtre de Paris con Jean Reno e Daniel Auteuil in scena, il coprotagonista e regista Richard Berry ha realizzato nel 2015 il film omonimo (Nos femmes) con lo stesso Auteuil e Thierry Lhermitte come interpreti.

Come di consueto, nelle due date dello spettacolo – mercoledì 22 e giovedì 23 aprile alle 20.00, al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza – si svolgerà l’incontro a teatro condotto da Antonio Di Lorenzo, giornalista e scrittore, che presenterà al pubblico l’originale spettacolo teatrale e la sua duplice capacità di essere nello stesso tempo, leggero e spietato, coinvolto e coinvolgente.

Le nostre donnevede in scenaun irresistibile trio di attori italiani – Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri – protagonisti di una commedia dal ritmo inarrestabile che gioca con il ribaltamento dei ruoli e con i colpi di scena. Tre amici di lunga data – Max, Paul e Simon – si incontrano per la loro solita serata di poker, ma quella notte niente andrà secondo i piani. Tra imprevisti, coup de théâtre, battute e dialoghi taglienti, lo spettacolo esplora il mondo maschile e le sue fragilità, mettendo a nudo ipocrisie, debolezze e desideri repressi. Le donne, pur non essendo mai presenti in scena, dominano la conversazione e il cuore del racconto, diventando presenze costanti e determinanti: compagne, mogli, amanti o semplici fantasmi interiori.

Una commedia comica e intelligente con un testo dal ritmo incalzante, in perfetto stile francese: raffinata e dissacrante, leggera e spietata al tempo stesso, interpretata da un cast d’eccezione: in scena un nome notissimo come Luca Bizzarri, recentemente tornato al suo primo amore, il teatro; Enzo Paci, apprezzato protagonista del film di Rai1 Come è umano lei sulla vita di Paolo Villaggio e Antonio Zavatteri, attore e regista teatrale, spesso apprezzato in fiction e film. Tutti e tre (come il regista Alberto Giusta) diplomati alla Scuola dello Stabile di Genova, un vero e proprio marchio di fabbrica.

Un’occasione imperdibile per il pubblico di assistere a una prova attoriale di grande livello, tra amicizia, risate e verità scomode, una partitura a più voci (e stati d’animo) che attraversa tutti gli umori del presente.

I biglietti per la Stagione di Prosa sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato (esclusi i festivi) dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it.

I prezzi sono: 30 euro l’intero, 25 euro il ridotto over 65, 15 euro il ridotto under 30, 12 euro il prezzo ultime file (dalla T alla Y); per gli studenti universitari in possesso della VI-University Card è previsto un biglietto unico a 7 euro. È possibile comprare i biglietti anche con la Carta del Docente e le Carte della Cultura.