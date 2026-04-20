Jesolo Pineta, conclusi i lavori di difesa della costa: spiaggia più protetta prima della stagione balneare

Jesolo (VE), 20 aprile 2026

Sono stati ultimati i lavori di sistemazione delle opere di difesa idraulica a Jesolo Pineta, nel tratto compreso tra i pennelli “Bellevue” e “Maracaibo”. L’intervento, del valore complessivo di 900.000 euro, è stato finanziato dalla Regione del Veneto e coordinato dall’Unità Operativa del Genio Civile di Venezia.

Il cantiere, avviato nei mesi invernali, è stato programmato per essere concluso prima dell’inizio della stagione turistica, così da garantire la piena fruibilità del litorale e la sicurezza delle aree costiere.

L’assessore regionale all’Ambiente Elisa Venturini ha spiegato che l’intervento principale ha riguardato la modifica delle barriere in pietra, con la trasformazione delle testate dei pennelli in una conformazione a “Y”. Una soluzione tecnica pensata per ridurre la forza del moto ondoso e favorire il naturale deposito della sabbia, contrastando l’erosione che negli anni ha progressivamente ridotto la larghezza della spiaggia.

Il progetto ha interessato anche la duna di Cortellazzo, oggetto di interventi di bioingegneria ambientale. Sono state installate palizzate in legno e messe a dimora specie vegetali utili a consolidare la struttura dunosa, considerata la prima barriera naturale a protezione dell’abitato dalle mareggiate.

Secondo la Regione, l’obiettivo è rafforzare la difesa del territorio attraverso soluzioni tecniche e naturali integrate. Il coordinamento del Genio Civile di Venezia ha permesso di completare i lavori nei tempi previsti, restituendo un tratto di costa più stabile e resiliente.

L’intervento rientra nel più ampio programma regionale per la salvaguardia delle coste venete, che punta a coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale e valorizzazione del paesaggio.