Treviso, migranti sgomberati dormono sotto i portici del Comune: “Resteremo finché non avremo un tetto”

Treviso, 20 aprile 2026

Dopo lo sgombero del parcheggio multipiano Dal Negro, a due passi dal centro storico di Treviso, un gruppo di migranti ha trascorso la notte sotto i portici di via Municipio, nei pressi di Ca’ Sugana. Con loro anche alcuni parroci, volontari e rappresentanti politici, in una forma di protesta per denunciare la mancanza di soluzioni abitative.

I migranti, una ventina di giovani in larga parte pakistani, si sono presentati con coperte e trapunte utilizzate nei giorni precedenti all’interno del parcheggio sgomberato giovedì 16 aprile. Nella notte tra domenica e lunedì hanno dormito all’aperto, accanto alla sede del Comune, insieme ai sostenitori dell’iniziativa arrivati con sacchi a pelo.

Secondo quanto riportato, solo una parte dei 34 migranti inizialmente presenti nel parcheggio è stata inserita in strutture di accoglienza della Marca, mentre gli altri sono rimasti senza una sistemazione stabile. Alcuni risultano impiegati in aziende tra Silea e Casier, pur senza un alloggio.

La protesta è stata promossa dal parroco di Santa Maria del Sile, don Giovanni Kirschner, che ha sottolineato la necessità di soluzioni immediate e collaborative. Tra le proposte, l’utilizzo di posti disponibili nel dormitorio comunale di via Pasubio, dove risulterebbero circa venti posti liberi.

«Non chiediamo, offriamo collaborazione», ha spiegato il sacerdote, evidenziando come l’iniziativa voglia portare all’attenzione pubblica una situazione di emergenza sociale. I partecipanti hanno annunciato che continueranno la protesta fino a quando non verranno individuate soluzioni concrete.

Durante la notte erano presenti anche altri esponenti del mondo ecclesiastico e politico locale, tra cui volontari e rappresentanti dell’opposizione, che hanno definito l’azione una richiesta di attenzione sul tema dell’accoglienza.

In mattinata la situazione sotto i portici di via Municipio si era già modificata: alcuni migranti si sono recati al lavoro nelle ore notturne, mentre altri si sono allontanati all’alba.

Il caso è nato dopo lo sgombero del Park Dal Negro, che aveva già generato tensioni e proteste nei giorni precedenti. Le istituzioni locali hanno ribadito che la gestione dell’accoglienza coinvolge livelli amministrativi diversi, mentre il dibattito politico sulla vicenda resta aperto.