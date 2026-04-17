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17 Aprile 2026 - 22.02

Vicenza, incendio in appartamento: 47enne intossicato dal fumo

REDAZIONE
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Intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi a Vicenza, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento in via Cristoforo Colombo intorno alle 17.30.

Le fiamme hanno interessato l’abitazione generando una densa quantità di fumo. Un uomo di 47 anni è rimasto intossicato ed è stato soccorso dal personale sanitario del Suem 118, quindi trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. In corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.

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