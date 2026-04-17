Veneto – Si finge vicequestore e truffa anziani. Arrestato malvivente campano

Si finge un funzionario e colpisce in casa: anziani raggirati, poi la fuga con oro e contanti

Si è presentato alla porta con modi convincenti, riuscendo in pochi istanti a guadagnarsi la fiducia delle vittime. Un pretesto credibile, costruito ad arte, che ha spinto i proprietari di casa ad aprire senza sospetti.

Una volta all’interno dell’abitazione, il 25enne ha agito rapidamente: ha afferrato denaro contante e gioielli in oro che erano stati appoggiati sul tavolo del soggiorno, per poi dileguarsi prima che i due anziani potessero rendersi conto di quanto stava accadendo.

L’episodio si inserisce in un contesto sempre più frequente di raggiri ai danni di persone fragili, spesso presi di mira con storie costruite per generare urgenza e confusione.

Le indagini hanno però permesso di risalire al responsabile: il giovane è stato individuato e fermato dagli agenti, che sono riusciti anche a recuperare l’intero bottino, successivamente restituito ai legittimi proprietari.

Nel corso degli accertamenti, è emerso inoltre che il 25enne era in possesso di una carta d’identità elettronica manomessa, con il microchip abraso, circostanza che ha portato a ulteriori contestazioni nei suoi confronti.

Per lui è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere, su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine su questo tipo di truffe, che continuano a colpire soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione.