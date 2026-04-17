Veneto, incendio nella notte in un’azienda di rifiuti elettronici

Notte di lavoro per i Vigili del fuoco a Fossò, dove un incendio è divampato all’interno di un’azienda specializzata nello smaltimento di apparecchiature elettroniche. L’allarme è scattato intorno alle 3:30 in Strada Nona, nella zona industriale del paese.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Venezia Mestre, Mirano (volontari) e Piove di Sacco (Padova). I pompieri hanno lavorato per diverse ore per contenere e poi spegnere completamente le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse ad altre strutture.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte o ferite.

Durante le operazioni è giunto anche il funzionario di guardia del comando provinciale di Venezia, mentre sul posto erano presenti il sindaco e i Carabinieri per i rilievi e la gestione della sicurezza nell’area.

Terminate le fasi più critiche, resta al lavoro una squadra del distaccamento di Mira, impegnata nelle operazioni di bonifica e raffreddamento del materiale interessato dall’incendio.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.