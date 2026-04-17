Vicenza, tunisino minaccia madre e bambino in ospedale: denunciato e portato al CPR

Minacce e violenza nella mattinata di ieri all’Ospedale di Vicenza, dove un uomo ha minacciato alcuni utenti presenti nella hall del nosocomio.

L’intervento è stato effettuato dagli agenti della Polizia di Stato del Posto di Polizia interno alla struttura, allertati per una lite in corso tra due persone. All’arrivo, gli operatori hanno trovato un gruppo di persone e un uomo in evidente stato di agitazione, il quale ha riferito di aver avuto poco prima un alterco con un cittadino extracomunitario.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo – dopo essersi visto negare l’elemosina – avrebbe minacciato la moglie dell’utente e il bambino che la donna teneva in braccio.

Raccolti gli elementi utili, gli agenti sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile all’esterno dell’area ospedaliera. Fermato e accompagnato al posto di polizia, è risultato privo di documenti, rendendo necessari ulteriori accertamenti presso la Questura.

Grazie ai rilievi fotodattiloscopici effettuati dalla Polizia Scientifica, il soggetto è stato identificato come un cittadino tunisino nato nel 1972, con numerosi precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale.

Ulteriori verifiche svolte dall’Ufficio Immigrazione hanno inoltre evidenziato come l’uomo fosse già stato espulso dall’Italia in passato e anche arrestato per aver violato il divieto di reingresso.

Al termine delle procedure, il tunisino è stato denunciato in stato di libertà per il reato di minacce e, su decreto del Questore della provincia di Vicenza, accompagnato al CPR di Gradisca d’Isonzo, dove resterà in attesa di rimpatrio.