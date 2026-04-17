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17 Aprile 2026 - 17.25

Germania – Dimentica un pacco sul treno: dentro ci sono 20 tarantole vive

REDAZIONE
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Un bagaglio decisamente fuori dal comune quello ritrovato su un treno regionale in Germania. Non valigie, né zaini: all’interno di una semplice scatola c’erano… venti tarantole vive.

È accaduto giovedì lungo la tratta tra Herrenberg e Tübingen, nel sud-ovest del Paese. A fare la scoperta è stato il macchinista del convoglio che, notando un pacco abbandonato con un’etichetta piuttosto inquietante — “ragni e scorpioni” — ha immediatamente allertato le autorità.

Una volta giunti alla stazione di Tübingen, gli agenti della polizia federale di Stoccarda hanno aperto il contenitore, trovandosi davanti a una scena insolita: circa 20 tarantole brasiliane della specie Avicularia geroldi, ciascuna accuratamente confezionata singolarmente. Nonostante lo spavento iniziale, tutti gli animali risultavano in buone condizioni.

Il pacco, come emerso dagli accertamenti, era stato semplicemente dimenticato dal proprietario durante il viaggio. La responsabile, una donna di 31 anni, è stata rapidamente identificata e rintracciata: nel giro di poche ore ha potuto recuperare i suoi decisamente insoliti “effetti personali”.

L’episodio, pur singolare, non ha avuto conseguenze sul traffico ferroviario e non sono stati presi provvedimenti legali nei confronti della proprietaria.

Un caso curioso che ricorda un altro recente episodio avvenuto sempre in Germania, dove la dogana aveva scoperto addirittura 1.500 tarantole nascoste… dentro una confezione di biscotti. Segno che, a volte, i viaggi più sorprendenti non li fanno i passeggeri, ma ciò che trasportano.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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