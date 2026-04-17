Veneto – Pacco dalla Spagna con oltre un chilo di droga: arrestato incensurato

Al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito per la rilevanza dei fatti, si rende noto che, nell’ambito di un’attività investigativa contro la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Padova, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Rovigo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo rodigino, incensurato, destinatario di una spedizione contenente circa un chilogrammo di marijuana.

La sostanza stupefacente, acquistata online e proveniente dalla Spagna, era stata spedita pochi giorni prima di Pasqua. Nel corso delle operazioni, i militari del Gruppo Padova hanno inoltre sequestrato, durante perquisizioni domiciliari eseguite in due appartamenti nella disponibilità dell’arrestato, ulteriori 160 grammi tra hashish e marijuana già suddivisi in dosi, due bilancini di precisione, una macchina sottovuoto e altri strumenti ritenuti, in ipotesi accusatoria, funzionali all’attività di spaccio.

Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno avuto origine da uno specifico controllo antidroga e dal monitoraggio di plichi provenienti dall’estero presso una società di spedizioni. Determinante è stato l’ausilio delle unità cinofile, che hanno segnalato un pacco sospetto proveniente da Barcellona. L’apertura del plico, autorizzata dall’Autorità Giudiziaria di Padova, ha permesso di rinvenire 1,052 chilogrammi di marijuana.

A seguito del sequestro, i finanzieri hanno organizzato una consegna controllata, recapitandolo direttamente al destinatario: un operaio di circa 30 anni residente in provincia di Rovigo. L’uomo, dopo aver riconosciuto e ritirato il pacco, è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato.

La Procura della Repubblica di Rovigo ha convalidato le perquisizioni e i sequestri, richiedendo anche la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare. All’esito dell’udienza, arresto e sequestri sono stati confermati; tuttavia, è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di allontanamento nelle ore notturne (dalle 20 alle 7) e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quattro volte a settimana.

L’operazione si inserisce nel più ampio impegno della Guardia di Finanza di Padova nel contrasto ai traffici illeciti: dall’inizio del 2026, nello specifico comparto, sono già stati sequestrati circa 40 chilogrammi di sostanze stupefacenti.