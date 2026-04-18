Veneto, la scuola inizierà il 10 settembre: lezioni sino al 12 giugno ‘27

Veneto, via all’anno scolastico 2026-2027 il 10 settembre: lezioni fino al 12 giugno

Sarà giovedì 10 settembre 2026 il primo giorno di scuola in Veneto per gli studenti delle scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo d’istruzione. Lo ha stabilito la Giunta regionale, che ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027.

La conclusione delle lezioni è stata fissata al 12 giugno 2027 per scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, mentre per le scuole dell’infanzia le attività termineranno il 30 giugno 2027.

Il calendario prevede diverse sospensioni delle attività didattiche oltre alle festività nazionali obbligatorie. Le scuole resteranno chiuse da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre 2026 per la ricorrenza di Ognissanti, lunedì 7 dicembre per il ponte dell’Immacolata, dal 24 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027 per le vacanze natalizie, dall’8 al 10 febbraio 2027 per Carnevale e Mercoledì delle Ceneri, dal 25 al 30 marzo 2027 per le vacanze pasquali, il 29 e 30 aprile 2027 in occasione del ponte della Festa del Lavoro e dal 31 maggio al 1° giugno 2027 per il ponte della Festa della Repubblica.

Nel complesso, i giorni effettivi di lezione saranno 206 per elementari, medie e superiori e 222 per le scuole dell’infanzia. A questi andrà eventualmente sottratto il giorno dedicato al Santo Patrono, qualora coincida con una giornata di attività scolastica.

Le singole istituzioni scolastiche potranno comunque apportare adattamenti al calendario fino a tre giorni all’anno, purché venga garantito il recupero delle lezioni non svolte.

Confermate anche per il nuovo anno scolastico le “Giornate dello Sport”, in programma l’11, 12 e 13 febbraio 2027, subito dopo la pausa di Carnevale. L’iniziativa, promossa dalla Regione del Veneto, offrirà alle scuole la possibilità di organizzare attività ed eventi dedicati alla valorizzazione dello sport e del movimento.

Spazio anche ai temi della cittadinanza: il 22 marzo 2027 potrà essere dedicato ad attività di approfondimento sull’educazione alla legalità, dal momento che la ricorrenza del 21 marzo cadrà di domenica.

Il calendario approvato dalla Regione traccia così l’ossatura del prossimo anno scolastico, lasciando alle scuole margini limitati di flessibilità organizzativa.