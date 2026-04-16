Attenzione, nel weekend chiuso il Passante di Mestre in direzione Trieste

Fine settimana complicato per la viabilità del Veneto: il Passante di Mestre sarà chiuso al traffico in direzione Trieste per lavori di manutenzione programmata, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione lungo tutta l’area metropolitana di Venezia.

Lo stop scatterà alle ore 22 di venerdì 17 aprile e durerà fino alle 5.30 di lunedì 20 aprile, salvo eventuale conclusione anticipata dei lavori. La chiusura interessa in particolare il tratto compreso tra il bivio A4/A57 di Dolo e Preganziol.

Durante l’interruzione, il traffico proveniente dall’Autostrada A4 e diretto verso Trieste verrà deviato sulla tangenziale di Mestre in direzione Venezia–Porto–Aeroporto, con possibili rallentamenti soprattutto nei pressi della barriera di Venezia Mestre.

Non si tratta dell’unico intervento previsto: sarà infatti chiuso anche lo svincolo di uscita di Preganziol, interdetto già dalle 13 di venerdì fino a mezzogiorno di lunedì. Inoltre, dalle 21 di venerdì e fino al termine delle operazioni, resteranno chiusi in entrata per Trieste i caselli di Spinea e Martellago-Scorzè, oltre allo svincolo di immissione dalla tangenziale in direzione Milano a Dolo.

Restano invece regolari la circolazione lungo il Passante in direzione Milano e tutti gli altri ingressi e uscite non interessati dai lavori.

La misura si inserisce nel piano di manutenzioni in vista della stagione estiva e replica una chiusura analoga già effettuata nel fine settimana precedente. Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di programmare per tempo gli spostamenti, vista la possibilità di code e rallentamenti lungo le arterie alternative.