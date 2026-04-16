Noventa Vicentina, oltre 100 volontari in campo per l’ambiente: raccolti 15 sacchi di rifiuti e 7.000 mozziconi

Grande partecipazione questa mattina, giovedì 16 aprile 2026, a Noventa Vicentina per la nuova edizione della Giornata Ecologica, un appuntamento ormai consolidato dedicato alla cura del territorio e alla sensibilizzazione ambientale. Dalle 8.00 alle 12.00, oltre 100 persone hanno preso parte alle attività di pulizia che hanno interessato il centro cittadino, la piazza principale e le frazioni.

L’iniziativa ha visto la collaborazione di numerose realtà del territorio: la Protezione Civile Alpini e i Carabinieri, i docenti e gli studenti dell’Istituto Masotto, il gruppo Raccoglitori di Inciviltà Altrui, l’Ufficio Ecologia, gli operai comunali, la Polizia Locale, l’Associazione Commercianti e diverse associazioni noventane. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai ragazzi della Fondazione Stefani, che insieme ai Raccoglitori di Inciviltà Altrui portano avanti durante tutto l’anno attività costanti di cura e attenzione verso l’ambiente.

Il bilancio della mattinata è significativo: sono stati raccolti 15 sacchi di rifiuti e oltre 7.000 mozziconi di sigaretta, numeri che da un lato testimoniano l’efficacia dell’impegno dei volontari, dall’altro evidenziano la necessità di continuare con azioni di sensibilizzazione sul rispetto degli spazi pubblici e sul corretto smaltimento dei rifiuti.

Il sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese, ha sottolineato il valore della partecipazione collettiva: «La Giornata Ecologica rappresenta uno dei momenti più significativi per la nostra comunità. Vedere così tante persone, giovani e adulti, impegnarsi insieme per il bene del territorio è il segnale più forte di senso civico e appartenenza. È solo con la collaborazione di tutti che possiamo mantenere Noventa Vicentina più pulita e vivibile».

Sulla stessa linea l’assessore all’Ambiente Simone Pellegrin, che ha evidenziato la continuità dell’impegno ambientale: «Questa giornata non è un evento isolato, ma parte di un percorso più ampio di educazione ambientale. La presenza delle scuole, delle associazioni e dei volontari dimostra che la sensibilità cresce. Dobbiamo continuare su questa strada con progetti concreti e iniziative che coinvolgano sempre più cittadini».

L’amministrazione comunale ha inoltre anticipato i prossimi appuntamenti legati alla sostenibilità: l’inaugurazione dell’ecocompattatore Recopet, che consentirà di conferire bottiglie di plastica ottenendo premi e sconti negli esercizi aderenti, e la consegna di un’auto elettrica destinata ai servizi comunali.

Un insieme di iniziative che conferma la volontà di Noventa Vicentina di rafforzare il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale, puntando su partecipazione, innovazione e responsabilità condivisa.