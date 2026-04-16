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16 Aprile 2026 - 15.23

Vicentino – Aggredito a colpi di machete perché tenta di sventare un furto: è in sala operatoria

REDAZIONE
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Mattinata di violenza a Schio, dove un uomo di 59 anni, originario del Marocco e residente in città, è stato gravemente ferito dopo aver tentato di impedire un furto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe accorto di due individui intenti a scassinare l’auto di una vicina di casa. Senza esitare, è intervenuto per fermarli, ma la situazione è rapidamente degenerata: uno dei malviventi lo ha colpito con un machete.

L’aggressione gli ha provocato una frattura al braccio con danni anche ai muscoli e ai tessuti nella parte centrale dell’avambraccio sinistro. Soccorso tempestivamente, è stato trasportato all’ospedale di Santorso, dove si trova attualmente in sala operatoria nel reparto di ortopedia.

I due aggressori si sono dati alla fuga e sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, riportando l’attenzione sul tema della sicurezza e dei furti nelle aree residenziali.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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