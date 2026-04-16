Multe in Veneto: Padova la peggiore, bravi i vicentini

Nel 2025 sono Padova, Verona e Venezia i comuni veneti che hanno incassato di più dalle multe stradali. Con rispettivamente 25,9 milioni, 24,3 milioni e 17,4 milioni di euro, dominano nettamente la classifica regionale.

I dati, elaborati da Facile.it su fonte Siope, evidenziano come nel complesso i capoluoghi di provincia del Veneto abbiano raccolto quasi 82 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto al 2024 e del 22% rispetto al 2022.

Vicenza tra i capoluoghi con meno incassi

Situazione diversa per Vicenza, che con circa 5,5 milioni di euro si colloca nella parte bassa della classifica, ben lontana dai livelli delle città capofila. Un dato analogo a quello di Treviso, mentre ancora inferiori risultano gli incassi di Rovigo (2,6 milioni) e Belluno, che chiude con meno di 700mila euro.

Anche pro capite Vicenza resta indietro

Guardando al dato per abitante, Vicenza registra circa 50 euro di multe pro capite, lontana dai valori più alti della regione: Padova guida con 125 euro, seguita da Verona (95 euro) e Venezia (69 euro).

Piccoli comuni, grandi incassi

Tra i centri con meno di 3.000 abitanti spicca Torri del Benaco (Verona), con quasi 1,2 milioni di euro incassati, seguita da Bosaro e Santa Caterina d’Este, entrambe sopra il milione.

Aumentano anche le assicurazioni

Non solo multe: secondo l’osservatorio RC Auto di Facile.it, a marzo 2026 assicurare un’auto in Veneto costa in media 532 euro, in aumento del 3% su base annua.

Un quadro che mostra chiaramente come il peso maggiore delle sanzioni si concentri nei grandi centri, mentre realtà come Vicenza risultano decisamente meno colpite.