La guerra vista dall’Iran: tra Stati Uniti, Israele e un Occidente indistinto

Nella narrazione della stampa iraniana degli ultimi giorni, il conflitto in corso non appare mai come una sequenza di eventi isolati, ma come un sistema continuo di tensione geopolitica che coinvolge Stati Uniti, Israele e, in misura più sfumata, l’intero blocco occidentale. L’insieme dei titoli pubblicati da Tasnim News Agency, da Fars News Agency e dall’agenzia ufficiale IRNA mostra una linea editoriale coerente: il mondo esterno è letto principalmente attraverso la lente della pressione, della minaccia e della deterrenza.

Il punto di partenza è quasi sempre la sfiducia verso gli Stati Uniti, che attraversa trasversalmente tutte le testate. Tasnim apre il quadro con il titolo: “L’Iran dubita della buona fede degli Stati Uniti in vista di possibili nuovi colloqui”, che già da solo definisce l’impianto interpretativo: i negoziati non sono uno spazio neutro, ma un terreno instabile in cui Teheran non riconosce piena affidabilità all’interlocutore americano. A rafforzare questa impostazione contribuiscono anche altre notizie che parlano di pressioni nel Golfo Persico, come “L’Iran avverte delle conseguenze delle provocazioni statunitensi nel Golfo Persico”, dove lo Stretto di Hormuz viene implicitamente trattato come epicentro di una possibile escalation globale.

La dimensione militare è centrale e ricorrente in tutte le agenzie. Fars News e Tasnim convergono su una narrazione di prontezza e deterrenza, con titoli come “L’esercito iraniano è pronto a sventare qualsiasi complotto ostile” e “Il portavoce racconta come l’esercito iraniano ha respinto le forze statunitensi in una fallita operazione a Isfahan”. In entrambi i casi, il messaggio è chiaro: l’Iran non è un attore passivo, ma un soggetto in grado di respingere operazioni militari e prevenire minacce esterne. Questa linea si riflette anche nella retorica sul blocco navale, che viene associato a possibili ritorsioni su scala regionale.

Anche l’agenzia statale IRNA, pur con toni più istituzionali, si inserisce nello stesso schema interpretativo quando riporta dichiarazioni ufficiali su responsabilità internazionali e tensioni diplomatiche, contribuendo a consolidare una visione in cui l’Iran è costantemente oggetto di accuse o pressioni esterne da respingere.

Un altro asse fondamentale è quello regionale, in particolare il Libano e il ruolo di Hezbollah, che nella stampa iraniana non è mai trattato come un tema separato ma come parte integrante dell’equilibrio strategico mediorientale. Lo dimostrano titoli come “Qalibaf: Il cessate il fuoco in Libano è cruciale quanto la tregua con l’Iran per Teheran” e “Qalibaf collega il cessate il fuoco in Libano alla resistenza di Hezbollah”, nei quali il Libano viene inserito in una cornice più ampia di “resistenza” regionale contrapposta alle pressioni occidentali. Anche qui, la guerra non è mai locale: è sempre sistemica.

Accanto alla dimensione militare e regionale, emerge una diplomazia che non viene mai descritta come neutrale, ma come strumento di equilibrio strategico. Gli incontri con Pakistan e Giappone, ad esempio, vengono presentati come elementi di una rete alternativa di relazioni internazionali. Titoli come “Araqchi dà il benvenuto al capo dell’esercito pakistano, segnalando un nuovo slancio per la diplomazia regionale” e “Iran e Giappone discutono della sicurezza dello Stretto di Hormuz” suggeriscono un Iran impegnato a costruire canali paralleli rispetto ai circuiti occidentali. Persino il tema dei colloqui con gli Stati Uniti viene filtrato attraverso condizioni esterne, come nel titolo “Fonte: La decisione sui prossimi colloqui tra Iran e Stati Uniti verrà presa dopo l’incontro dei capi dell’esercito pakistano”, che sposta il baricentro decisionale fuori dal tradizionale asse bilaterale.

Sul piano della sicurezza interna, la narrazione resta coerente con la logica del conflitto esterno. Titoli come “Il capo della magistratura iraniana sottolinea la necessità di applicare con fermezza la legge anti-spionaggio” e “L’Iran chiede che Stati Uniti e Israele siano ritenuti responsabili dell’assassinio di funzionari” mostrano come la dimensione interna venga costantemente letta attraverso la minaccia di infiltrazioni, spionaggio e operazioni ostili.

Uno dei dossier più sensibili resta quello nucleare, che nella stampa iraniana è presentato come una questione di sovranità nazionale. Il titolo “L’Iran rivendica il diritto di continuare l’arricchimento dell’uranio” sintetizza questa posizione, mentre le critiche occidentali vengono respinte come manipolazioni politiche, come in “L’Iran denuncia la distorsione da parte degli Stati Uniti del rapporto delle Nazioni Unite”. In questa cornice, il nucleare non è un tema tecnico o negoziale, ma un elemento identitario.

Un aspetto rilevante riguarda anche la rappresentazione dell’Occidente nel suo complesso. Se gli Stati Uniti occupano il centro della narrazione, l’Europa appare raramente come soggetto autonomo. Più spesso viene assorbita in un blocco indistinto insieme a Washington e Israele, senza distinzioni interne tra capitali o posizioni politiche. Anche quando emergono riferimenti indiretti a rapporti diplomatici o energetici, il quadro resta quello di un sistema occidentale percepito come sostanzialmente coordinato nelle pressioni verso Teheran. In questo schema, anche Paesi come l’Italia non compaiono come attori indipendenti, ma come parte del contesto europeo-occidentale inserito nella più ampia dinamica di sanzioni, diplomazia e sicurezza energetica.

Nel complesso, il sistema informativo iraniano costruisce una narrazione coerente e fortemente strutturata: un Iran sotto pressione ma resiliente, e un ambiente internazionale percepito come ostile o quantomeno diffidente. La notizia, in questo contesto, non è mai soltanto cronaca. È parte integrante della costruzione politica del conflitto, in cui ogni titolo contribuisce a rafforzare una visione del mondo già definita e costantemente riprodotta.

Nel racconto dei media iraniani, Donald Trump emerge come figura centrale e polarizzante, rappresentato quasi esclusivamente attraverso la lente dello scontro diretto con Teheran e con i suoi alleati. In testate come Tasnim News Agency e Fars News Agency, il suo ruolo è quello di attore aggressivo e destabilizzante, inserito in una cornice di pressione militare e diplomatica contro l’Iran: titoli come “L’Iran dubita della buona fede degli Stati Uniti in vista di possibili nuovi colloqui” o “L’Iran avverte delle conseguenze delle provocazioni statunitensi nel Golfo Persico” costruiscono indirettamente un’immagine di un’America guidata da una leadership percepita come inaffidabile e coercitiva, in cui Trump diventa il simbolo politico di questa linea dura. Nella stessa narrazione, anche l’Europa appare raramente come soggetto autonomo: più spesso viene inglobata nel blocco occidentale, senza distinzioni interne, mentre l’Italia e la premier Giorgia Meloni non compaiono quasi mai come attori strategici indipendenti. Quando il loro nome emerge indirettamente, è dentro la dinamica più ampia delle relazioni USA–Europa o NATO, quindi come parte di un sistema alleato degli Stati Uniti più che come voce autonoma. In questo quadro, Trump resta il riferimento politico dominante, mentre l’Italia è sostanzialmente assorbita nella categoria generica dell’“Occidente”, senza una narrazione dedicata o un ruolo autonomo riconoscibile nella stampa iraniana analizzata.