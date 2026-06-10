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10 Giugno 2026 - 12.38

Luca Parmitano sarà pilota di Artemis III: l’annuncio della NASA

REDAZIONE
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AGI – L’astronauta italiano Luca Parmitano farà parte della missione Artemis III che prenderà il via nel 2027. Lo ha annunciato la Nasa rendendo noti i nomi dei 4 membri dell’equipaggio e della riserva.
La missione sarà comandata dall’astronauta della Nasa Randy Bresnik. L’equipaggio principale e la sua riserva saranno così strutturati: Comandante: Randy Bresnik (NASA); Pilota: Luca Parmitano (ESA); Specialista di missione: Andre Douglas (NASA); Specialista di missione: Frank Rubio (NASA); Membro di riserva: Bob Hines (NASA).

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